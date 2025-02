KKR: signe un partenariat stratégique avec EGC information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 15:12









(CercleFinance.com) - KKR a signé un partenariat stratégique avec EGC, un fournisseur de services énergétiques basé à Düsseldorf, en Allemagne.



La famille fondatrice et les actionnaires actuels conserveront une participation dans l'entreprise et resteront des membres actifs de l'équipe de direction.



EGC vise à devenir le principal partenaire de décarbonation du secteur immobilier et à accélérer sa croissance.



EGC est un fournisseur de services énergétiques indépendant et familial de deuxième génération en Allemagne.



L'entreprise couvre l'ensemble de la chaîne de valeur: de la planification et du développement de concepts pour les systèmes énergétiques et de technologie du bâtiment, à l'approvisionnement en énergie, en passant par le financement, la possession et l'exploitation d'appareils de chauffage central et de réseaux d'approvisionnement en électricité.



EGC gère un portefeuille immobilier d'environ 2 millions de mètres carrés pour plus de 100 clients et exploite environ 800 unités de chauffage central.



Ryan Miller, directeur général de l'équipe européenne des infrastructures de KKR, a déclaré : ' Avec l'équipe de direction, nous voulons faire d'EGC le principal partenaire de décarbonisation du secteur immobilier et faire avancer la transition énergétique en Allemagne'.





Valeurs associées KKR & CO 141,26 USD NYSE +0,56%