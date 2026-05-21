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KKR signe un accord pour la cession de CIRCOR Aerospace
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 15:58

KKR et CIRCOR International,ont annoncé la signature d'un accord définitif portant sur la vente de CIRCOR Aerospace, la division aérospatiale de la Société, à Parker Hannifin Corporation, leader mondial des technologies de mouvement et de contrôle.

Cette cession porte sur un montant de 2,55 milliards de dollars. Les fonds gérés par KKR avaient initialement acquis CIRCOR pour 1,8 milliard de dollars en 2023 et conserveront la propriété des activités navales et industrielles de CIRCOR.

" Cette dernière transaction confirme la dynamique positive de notre portefeuille industriel et représente notre quatrième opération dans ce secteur cette année. " a déclaré Josh Weisenbeck, associé chez KKR et responsable de l'équipe du secteur industriel au sein de la plateforme de capital-investissement nord-américaine de KKR.

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