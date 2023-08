Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

KKR recrute un ancien de Goldman Sachs pour compléter son équipe climat information fournie par Newsmanagers • 30/08/2023 à 13:00

(NEWSManagers.com) - KKR vient de recruter Charlie Gailliot en tant que co-responsable de la stratégie climat mondiale de la société. Il complète une équipe de direction axée sur les investissements liés au climat dans le cadre de la plateforme d’infrastructure de KKR. Charlie Gailliot, qui est basé à New York, rejoint Emmanuel Lagarrigue, également installé à New York, et Neil Arora, qui dirige la stratégie en Asie et travaille à Singapour.Charlie Gailliot intègre KKR après avoir passé 20 ans en tant qu’investisseur sur les marchés privés chez Goldman Sachs, où il était dernièrement associé et responsable des équipes d’investissement dans les secteurs de la transition énergétique et de l’industrie diversifiée. Avant de rejoindre KKR, Emmanuel Lagarrigue était quant à lui membre du comité exécutif de Schneider Electric. Neil Arora a rejoint KKR après avoir travaillé pour Macquarie, où il dirigeait le groupe d’investissement vert de la société pour l’Asie-Pacifique.