KKR: recrute Jeremy Darroch en tant que conseiller exécutif information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - KKR annonce la nomination de Sir Jeremy Darroch, ancien dirigeant de la télévision Sky, en tant que conseiller exécutif.



Dans ce rôle, il partagera son expertise pour soutenir les investissements en Private Equity de KKR en Europe, particulièrement au Royaume-Uni et dans le secteur des Télécoms, Médias et Technologies (TMT).



Il apportera son expérience afin d'identifier de nouvelles opportunités d'investissement et soutenir les entreprises du portefeuille de KKR.



KKR rappelle que Sir Jeremy Darroch avait été distingué pour ses services aux affaires et à la durabilité en 2023.





