KKR recapitalise DentalXChange et soutient son expansion technologique

(Zonebourse.com) - KKR annonce la recapitalisation de DentalXChange (DXC), fournisseur de solutions de gestion du cycle de revenus (RCM) pour le marché dentaire américain, entraînant la sortie de Bregal Sagemount après un partenariat jugé réussi.



Présent depuis plus de 30 ans dans l'écosystème dentaire, DXC traite plus de deux milliards de transactions par an et collabore étroitement avec assureurs, praticiens et éditeurs de logiciels.



L'investissement, réalisé via le fonds Ascendant de KKR, permettra d'accélérer l'automatisation, l'intégration de l'intelligence artificielle et la simplification des processus pour les parties prenantes. DXC restera dirigé par son PDG Paul Kaiser.



KKR compte par ailleurs mettre en place un programme d'actionnariat salarié, aligné avec sa stratégie visant à renforcer l'engagement par la participation au capital.





