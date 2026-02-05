KKR rachète Arctos pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement KKR KKR.N a déclaré jeudi qu'elle achèterait Arctos dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,4 milliard de dollars.