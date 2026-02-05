KKR rachète Arctos pour 1,4 milliard de dollars

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
L'Ukraine et la Russie se sont entendus pour procéder à un nouvel échange de prisonniers au deuxième jour de négociations à Abou Dhabi, a déclaré un émissaire américain, mais les autres dossiers en vue de mettre la fin à quatre ans de guerre semblant bloqués. "Les ...
La Chine a exclu de participer à des discussions sur l'arme suprême et l'Otan a appelé à la retenue jeudi, alors que le dernier traité de désarmement nucléaire liant Etats-Unis et Russie vient d'expirer, ravivant les craintes de prolifération. "Les capacités nucléaires ...
information fournie par Boursorama•05.02.2026•12:30•
La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente ...
L'agence météorologique espagnole a levé jeudi l'alerte rouge aux pluies exceptionnelles dues au passage de la dépression Leonardo qui a provoqué de nombreux dégâts en Andalousie (sud), où une femme, tombée dans un cours d'eau, est portée disparue. Au Portugal ...
