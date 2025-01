KKR: prise de participation dans Gulf Data Hub information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - KKR fait savoir que l'un de ses fonds va prendre une participation dans Gulf Data Hub (GDH).



Fondée en 2012 et basée à Dubaï, GDH exploite sept centres de données de pointe aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, avec des projets en cours dans d'autres pays du Golfe.



L'accord, soumis à des approbations réglementaires, permettra à GDH et KKR de soutenir plus de 5 milliards de dollars d'investissements pour renforcer la position de leader de GDH et accélérer son expansion internationale.



Selon Tarek Al Ashram, PDG de GDH, ce partenariat stratégique avec KKR soutiendra ses ambitions régionales et internationales, tandis que KKR met en avant le potentiel du Moyen-Orient en tant que hub numérique pour l'Asie et l'Afrique.





