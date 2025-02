KKR: lève plus de 850 M$ dans un fond immobilier information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la clôture finale du KKR Opportunistic Real Estate Credit Fund II (ROX II), une stratégie dédiée aux investissements dans des prêts de premier rang et des titres immobiliers aux États-Unis et en Europe occidentale.



Les engagements dans le fonds combiné et les comptes séparés dans le cadre de la stratégie de crédit immobilier opportuniste de KKR totalisent plus de 850 millions de dollars.



ROX II est le fonds privé phare de KKR qui investit dans l'ensemble des capacités de KKR Real Estate Credit.



Les montages de prêts se concentreront sur les prêts hypothécaires de premier rang garantis par des propriétés de haute qualité appartenant à des sponsors institutionnels et situés sur les principaux marchés des États-Unis et d'Europe occidentale.



' Nous pensons que c'est le moment idéal pour investir dans le crédit immobilier. La classe d'actifs offre des rendements absolus et relatifs attrayants, soutenus par la possibilité de prêter sur des actifs de haute qualité et bien situés', a déclaré Matt Salem, associé et responsable du crédit immobilier chez KKR.





