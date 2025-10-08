KKR: la Commission européenne a approuvé l'acquisition de PRG
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 16:00
L'opération concerne principalement le secteur des services liés aux technologies du divertissement et de l'événementiel.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|123,910 USD
|NYSE
|-0,67%
A lire aussi
-
Issu d'une famille modeste de réfugiés palestiniens, Omar M. Yaghi, formé aux États-Unis et lauréat du Nobel de Chimie 2025, a insisté mercredi sur le besoin de soutenir la recherche, aujourd'hui menacée par Donald Trump, soulignant son rôle clé dans la lutte contre ... Lire la suite
-
Le nouveau directeur général du groupe de luxe Kering Luca de Meo doit échanger avec les principaux managers du groupe, soit plusieurs centaines de dirigeants, après leur prise de connaissance d'un mémo proposant plusieurs pistes de travail pour relancer le groupe, ... Lire la suite
-
Puces : les États-Unis accusent des entreprises européennes et japonaises de vendre des technologies de pointe à des entreprises liées à l'armée chinoise
Le Parlement américain s'inquiète de transferts de technologies américaines, européennes et japonaises dans le domaine hautement technologique des machines destinées à usiner les puces électroniques. Un rapport parlementaire américain publié mardi 7 octobre souligne ... Lire la suite
-
Des émissaires américains ont rejoint mercredi en Egypte les négociations indirectes entre le Hamas et Israël visant à mettre fin à la guerre à Gaza, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi faisant état d'indices "très encourageants". Signe des fortes pressions ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer