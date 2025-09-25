 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KKR: la Commission européenne a approuvé l'acquisition de Datagroup
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 13:22

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Datagroup SE par HHS Beteiligungsgesellschaft, toutes deux allemandes, et KKR, américaine.

L'opération concerne principalement l'exploitation d'infrastructures informatiques, la fourniture de services informatiques, le conseil en technologie et le développement de solutions informatiques.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

