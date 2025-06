KKR: l'UE autorise une acquisition dans l'internet information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 12:44









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle en commun de U.S. Internet (USI), Ridgeview et JKT Holdings par KKR et T-Mobile USA, tous deux américains.



L'opération porte principalement sur la fourniture de services internet en fibre optique aux États-Unis.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les activités de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen sont négligeables.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





Valeurs associées KKR & CO 121,375 USD NYSE -3,11%