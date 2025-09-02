KKR: Karo Healthcare renforce son activité en Europe du Nord
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:27
Cette opération inclut les marques ACO (Cosmica, Canoderm, Cliniderm, Miniderm), Biodermal, Emolium et Iwostin. Le portefeuille couvre des produits dans les catégories de soins du visage, du corps et du soleil, ainsi que des marques de santé cutanée médicamenteuse.
En 2024, l'activité Dermacosmetics de Perrigo a généré plus de 120 millions d'euros de ventes nettes dans les pays nordiques, aux Pays-Bas et en Pologne.
En plus des marques, la transaction comprend également une organisation dédiée avec des capacités éprouvées dans un certain nombre de domaines importants, qui contribueront au modèle opérationnel de Karo et à son engagement à long terme dans la catégorie de la santé de la peau.
La transaction renforce également la présence de Karo sur ses principaux marchés d'Europe du Nord. De plus, il s'agit d'une plate-forme pour établir une présence en Pologne, un marché de la santé grand public en pleine croissance.
' Nous sommes convaincus que Karo est le partenaire stratégique idéal pour l'activité Dermacosmetics de Perrigo et son portefeuille de marques de confiance pour la santé de la peau. La base solide fournie par la plateforme de santé grand public de Karo dans les pays nordiques et l'expérience approfondie de KKR en matière de carveouts d'entreprise réussies permettront à ces entreprises, marques et employés de prospérer et d'assurer un succès à long terme pour les partenaires et les consommateurs ', a déclaré Hans Arstad, directeur général de KKR.
