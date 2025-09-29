KKR investit dans Infobric aux côtés de Stirling Square
29/09/2025
Infobric accompagne plus de 12 000 entrepreneurs généraux, 75 000 sous-traitants et 450 000 utilisateurs en Europe du Nord et au Royaume-Uni. L'entrée de KKR doit accélérer l'innovation, l'expansion internationale et la croissance externe de l'entreprise.
L'investissement est réalisé via le fonds KKR Global Impact II, qui cible les sociétés apportant des solutions aux défis sociétaux et contribuant aux Objectifs de développement durable de l'ONU. Il s'agit du premier investissement du fonds dans les pays nordiques.
Valeurs associées
|133,975 USD
|NYSE
|-1,23%
