KKR et Kreate achèvent l'acquisition du centre logistique de Cheongna en Corée du Sud

par Kane Wu

La société d'investissement mondiale KKR et son gestionnaire d'actifs coréen affilié, Kreate Asset Management, ont déclaré mardi qu'ils avaient achevé l'acquisition du centre logistique de Cheongna, qui, selon eux, constitue la plus importante transaction logistique sur un actif unique en Corée du Sud.

Les sociétés n'ont pas divulgué les conditions financières de la transaction.

Une personne ayant connaissance du dossier a déclaré que l'opération évaluait l'actif logistique basé à Incheon à un peu plus de 1 000 milliards de wons (696 millions de dollars), dette comprise. La source n'a pas pu être nommée car l'information était confidentielle.

Brookfield Asset Management, qui a vendu le centre logistique au consortium dirigé par KKR, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le centre de 4,6 millions de pieds carrés, achevé en 2022, est entièrement loué et stratégiquement situé dans la zone métropolitaine du Grand Séoul, a déclaré KKR.

L'acquisition a été réalisée par l'intermédiaire de fonds gérés par KKR et Kreate, ce dernier prenant en charge la gestion et l'exploitation de la propriété, a indiqué la société new-yorkaise dans son communiqué.