KKR cède des actifs résidentiels au Danemark
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:58
Le portefeuille comprend 213 unités résidentielles réparties dans des sous-marchés attractifs de Copenhague et de municipalités proches, abritant environ 15% de la population du Danemark et bénéficiant d'une bonne connectivité avec le centre-ville.
La firme d'investissement américaine a acquis ce portefeuille en 2021 via KKR Real Estate Partners Europe II (REPE II), un fonds dédié aux investissements immobiliers à valeur ajoutée et opportunistes en Europe de l'Ouest.
La stratégie immobilière européenne de KKR a établi une présence significative dans toute la région nordique, avec des investissements récents couvrant le Danemark, la Finlande et la Suède dans des secteurs tels que le résidentiel, le logement étudiant et la logistique.
"Le marché résidentiel danois continue de faire preuve de résilience et nous sommes impatients de saisir de nouvelles opportunités sur le marché danois et au-delà dans les années à venir", affirme le groupe, qui veut ainsi renforcer sa présence dans cette région.
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