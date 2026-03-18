KKR, Bain Capital et d'autres acteurs s'intéressent au projet d'alliance capitalistique de Tokyo Electric, selon Asahi

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Des dizaines de fonds d'investissement et de sociétés, dont KKR KKR.N et Bain Capital, manifestent leur intérêt pour le plan d'alliance capitalistique de Tokyo Electric Power 9501.T dans le cadre du redressement de ses activités, a rapporté mercredi le journal Asahi.

Le géant des services publics, qui a commencé à solliciter des propositions en février, a demandé aux partenaires potentiels de soumettre des offres concrètes avant la fin du mois de mars et vise à choisir un partenaire d'ici la fin de l'année, a rapporté Asahi, citant des personnes familières avec l'affaire.

TEPCO a l'intention de maintenir la participation majoritaire du gouvernement japonais inchangée, mais est ouvert à une privatisation de la société dans le cadre de la restructuration, selon le rapport.

Les sociétés d'investissement américaines KKR et Bain, ainsi que Japan Industrial Partners (JIP) et Japan Investment Corporation (JIC), font partie de ceux qui ont exprimé leur intérêt.