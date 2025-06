KKR: apporte un financement de 600 M$ à Manipal Group information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 16:28









(CercleFinance.com) - KKR annonce avoir apporté un financement de 600 millions de dollars au conglomérat indien Manipal Group, un important conglomérat diversifié en Inde.



Le groupe Manipal dispose de diverses institutions et entreprises majeures dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'assurance maladie, y compris Manipal Health Enterprises, l'une des principales chaînes d'hôpitaux multispécialisés de l'Inde.



'L'investissement permettra au groupe Manipal d'accélérer son expansion et ses objectifs de croissance en lui fournissant un capital flexible et structuré adapté à ses besoins stratégiques à long terme' indique KKR dans son communiqué.



Gaurav Trehan, co-responsable de KKR Asie-Pacifique et responsable du capital-investissement en Asie, KKR, a déclaré : ' Le groupe Manipal s'est forgé une solide réputation au fil des décennies en tant que l'un des leaders indiens en matière de soins de santé et d'éducation, et nous sommes impatients de soutenir et de contribuer à leur succès continu'.





