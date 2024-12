KKR: Aiwyn a clôturé un tour de table de 113 ME information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 14:56









(CercleFinance.com) - Aiwyn, partenaire technologique des cabinets d'experts-comptables, a annoncé la clôture d'un tour de table de 113 millions de dollars. Cet investissement est mené par KKR et Bessemer Venture Partners.



Aiwyn est au service de 130 des 500 plus grands cabinets d'experts-comptables en tant que principal fournisseur de logiciels d'automatisation conçus pour rationaliser l'ensemble du cycle de vie de la gestion des revenus pour les cabinets d'experts-comptables.



L'investissement permettra en particulier à Aiwyn d'accélérer le développement de ses produits, en apportant au secteur toutes les capacités de l'IA et des technologies du cloud, en développant à la fois une plateforme complète de gestion de cabinet et une solution fiscale de pointe.





