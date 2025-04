KKR: acquisition de trois immeubles à Manchester information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - KKR annonce l'acquisition de The Slate Yard à Manchester, un portefeuille composé de trois immeubles.



KKR et Inhabeo ont acquis le portefeuille pour plus de 100 millions de livres sterling auprès de L&G, un groupe de services financiers basé au Royaume-Uni.



Le portefeuille immobilier se compose de 424 unités résidentielles réparties sur trois propriétés.



'The Slate Yard est proche du quartier central des affaires et bien placé pour servir la population croissante de professionnels de Manchester' indique le groupe.



Mark Ekinde, directeur de l'équipe immobilière européenne de KKR, a déclaré : ' Situées dans l'une des villes les plus grandes et à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni, ces propriétés sont bien placées pour répondre à la demande croissante d'immobilier résidentiel de haute qualité, mais abordable. L'acquisition d'actifs résidentiels de haute qualité stratégiquement situés dans les grands centres urbains continue d'être l'un de nos principaux thèmes d'investissement en Europe'.





