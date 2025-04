KKR: accord pour l'acquisition de OSTTRA information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - KKR annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir OSTTRA, fournisseur majeur de solutions post-négociation pour le marché OTC mondial, auprès de CME Group et S&P Global.



L'accord valorise OSTTRA à 3,1 milliards de dollars, répartis également entre S&P Global et CME Group.



Créée en 2021, OSTTRA offre des solutions de traitement et d'optimisation des transactions pour diverses classes d'actifs.



Le management actuel, dirigé par les co-CEO Guy Rowcliffe et John Stewart, continuera de diriger l'entreprise.



KKR soutiendra la croissance d'OSTTRA en augmentant les investissements dans la technologie et l'innovation.



La transaction devrait se finaliser au second semestre 2025, sous réserve des conditions habituelles et des approbations réglementaires nécessaires.





