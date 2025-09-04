 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
KKR a réalisé l'acquisition de Samhwa pour environ 528 M$
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:40

(Zonebourse.com) - Samhwa, une société sud-coréenne d'emballage de cosmétiques, a annoncé la finalisation d'un investissement provenant de fonds gérés par KKR.

KKR acquerra entièrement Samhwa auprès de TPG pour une valorisation de 733 milliards de KRW (environ 528 millions de dollars US).

Samhwa est devenue l'un des principaux fournisseurs d'emballages cosmétiques, fournissant des solutions d'emballage complètes pour l'industrie cosmétique haut de gamme. La société compte plus de 300 marques de cosmétiques, dont des marques de luxe coréennes et mondiales indépendantes de premier plan.

Samhwa est aujourd'hui l'un des principaux producteurs d'emballages cosmétiques en Asie et parmi les dix premiers au monde.

Hi Joo Hong, directeur, Private Equity, KKR, a déclaré : ' L'investissement de KKR souligne son approche ciblée et sélective consistant à soutenir les principales entreprises coréennes dans leur stratégie de croissance, y compris l'expansion mondiale'.

Samhwa s'ajoute à la longue expérience de KKR en matière d'investissement dans les entreprises coréennes. Parmi les investissements passés sur le marché coréen figurent MUSINSA, SK E&S, Ecorbit, HD Hyundai Marine Solution, KCF Technologies, LS Automotive et Oriental Brewery.

