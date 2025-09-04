KKR a réalisé l'acquisition de Samhwa pour environ 528 M$
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:40
KKR acquerra entièrement Samhwa auprès de TPG pour une valorisation de 733 milliards de KRW (environ 528 millions de dollars US).
Samhwa est devenue l'un des principaux fournisseurs d'emballages cosmétiques, fournissant des solutions d'emballage complètes pour l'industrie cosmétique haut de gamme. La société compte plus de 300 marques de cosmétiques, dont des marques de luxe coréennes et mondiales indépendantes de premier plan.
Samhwa est aujourd'hui l'un des principaux producteurs d'emballages cosmétiques en Asie et parmi les dix premiers au monde.
Hi Joo Hong, directeur, Private Equity, KKR, a déclaré : ' L'investissement de KKR souligne son approche ciblée et sélective consistant à soutenir les principales entreprises coréennes dans leur stratégie de croissance, y compris l'expansion mondiale'.
Samhwa s'ajoute à la longue expérience de KKR en matière d'investissement dans les entreprises coréennes. Parmi les investissements passés sur le marché coréen figurent MUSINSA, SK E&S, Ecorbit, HD Hyundai Marine Solution, KCF Technologies, LS Automotive et Oriental Brewery.
Valeurs associées
|134,820 USD
|NYSE
|-2,76%
A lire aussi
-
Le Portugal observe un deuil national jeudi, au lendemain du spectaculaire déraillement d'un funiculaire de Lisbonne emprunté par de nombreux touristes, qui a fait au moins 17 morts et 21 blessés, dont des étrangers. - Que s'est-il passé? La justice a annoncé l'ouverture ... Lire la suite
-
Découvrez le 1er chapitre de notre nouvelle série sur les biais comportementaux, pour bousculer vos automatismes et prendre des décisions financières plus rationnelles ! Que sont les biais comportementaux ? Ce sont des raccourcis mentaux ou des habitudes que notre ... Lire la suite
-
La banque Mediobanca a renouvelé jeudi à l'issue d'un conseil d'administration son opposition à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur sa rivale italienne malgré sa proposition améliorée récemment avec l'ajout d'un paiement en numéraire, estimant qu'elle reste insuffisante. ... Lire la suite
-
Les ferries blancs qui glissent sur le bleu du Bosphore, image familière d'Istanbul, résistent à la concurrence des ponts et métros malgré des eaux de plus en plus encombrées. Depuis près de deux siècles, les "vapurs" assurent un trait d'union iconique dans la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer