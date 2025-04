KKR: a nommé un nouveau président pour le Middle East information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:21









(CercleFinance.com) - KKR a annoncé la nomination du général David Petraeus (US Army, retraité) au poste de président de KKR Middle East et la mise en place d'une équipe d'investissement dédiée dans la région, dirigée par Julian Barratt-Due, directeur général de KKR.



Ces nominations s'appuient sur l'engagement stratégique continu de KKR dans la région, notamment la présence de bureaux locaux depuis 2009 et le déploiement direct de capitaux depuis 2019, souligne le groupe.



Le général Petraeus, ancien directeur de la CIA et ancien commandant du Commandement central des États-Unis, est associé chez KKR et président du KKR Global Institute, qui évalue les questions géopolitiques et soutient la croissance internationale, ainsi que directeur du conseil d'administration et conseiller stratégique des sociétés du portefeuille de KKR.



Dans le cadre de ses fonctions élargies, le général Petraeus mettra à profit sa connaissance approfondie du Moyen-Orient et ses relations avec les parties prenantes pour renforcer la présence et les partenariats de KKR dans la région.



Joe Bae et Scott Nuttall, co-PDG de KKR, ont déclaré: ' Nous considérons le Moyen-Orient comme une destination de plus en plus importante pour les investissements, avec des réformes structurelles, des politiques favorables à l'investissement et des tendances démographiques favorables qui accélèrent la croissance économique. Grâce à la connaissance inégalée du général Petraeus du paysage stratégique et économique de la région, et à l'expertise de Julian dans l'optimisation et la croissance des entreprises, nous pensons que KKR peut être un partenaire précieux pour les clients et les entreprises du Moyen-Orient'.





