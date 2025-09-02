 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 668,74
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

KKR a augmenté sa participation dans Mirastar
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:58

(Zonebourse.com) - KKR annonce que ses fonds augmentent leur participation dans Mirastar, une plateforme industrielle et logistique paneuropéenne. Cette décision intervient après cinq ans de partenariat stratégique et s'appuie sur la performance solide de la société, qui a acquis plus de 70 propriétés et environ 3 milliards d'euros d'actifs dans six pays.

Mirastar restera dirigée par Ekaterina Avdonina, tandis qu'Anthony Butler, cofondateur, cédera ses fonctions de directeur des investissements et deviendra directeur non exécutif.

L'investissement renforcé de KKR vise à soutenir l'expansion continue de Mirastar.

L'entreprise a ouvert six bureaux à travers l'Europe et compte aujourd'hui plus de 40 employés. L'augmentation de l'investissement de KKR dans Mirastar fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire par l'entreprise en 2020.

Seb d'Avanzo, responsable des acquisitions immobilières pour KKR en Europe, a déclaré : ' L'industrie et la logistique ont été l'un de nos thèmes les plus convaincants dans l'immobilier européen et notre partenariat stratégique avec Mirastar nous a permis d'acquérir un portefeuille exceptionnel qui continue de générer de solides résultats pour nos clients'.

Valeurs associées

KKR & CO
139,520 USD NYSE -0,44%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    information fournie par Ecorama 02.09.2025 14:00 

    Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank