KKR a augmenté sa participation dans Mirastar
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 12:58
Mirastar restera dirigée par Ekaterina Avdonina, tandis qu'Anthony Butler, cofondateur, cédera ses fonctions de directeur des investissements et deviendra directeur non exécutif.
L'investissement renforcé de KKR vise à soutenir l'expansion continue de Mirastar.
L'entreprise a ouvert six bureaux à travers l'Europe et compte aujourd'hui plus de 40 employés. L'augmentation de l'investissement de KKR dans Mirastar fait suite à l'acquisition d'une participation majoritaire par l'entreprise en 2020.
Seb d'Avanzo, responsable des acquisitions immobilières pour KKR en Europe, a déclaré : ' L'industrie et la logistique ont été l'un de nos thèmes les plus convaincants dans l'immobilier européen et notre partenariat stratégique avec Mirastar nous a permis d'acquérir un portefeuille exceptionnel qui continue de générer de solides résultats pour nos clients'.
Valeurs associées
|139,520 USD
|NYSE
|-0,44%
A lire aussi
-
(Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite
-
Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite
-
Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite
-
(Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer