KKO INTERNATIONAL : Une nouvelle feuille de route pour KKO INTERNATIONAL : cap sur une croissance durable en Côte d’Ivoire

Paris, le 22 mai 2025 à 8h00 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) a présenté ce mercredi 21 mai, lors de son premier webinaire à destination des investisseurs, son activité, ses résultats annuels 2024 et ses perspectives. A cette occasion, l’équipe dirigeante s’est adressée à plus de 70 personnes et a annoncé des avancées significatives dans ses développements et dans sa stratégie, marquant une étape cruciale dans son engagement envers la qualité, la durabilité et l'innovation dans le secteur du cacao.







KKO International, entreprise spécialisée dans la transformation du cacao, possède SOLEA, l'une des plus grandes plantations de cacao en Afrique de l'Ouest, et dispose, à travers son usine Shokko, d’une capacité de transformation pouvant atteindre à terme 7 000 tonnes qui s’appuie sur un solide réseau de coopératives locales afin d’assurer son sourcing en fèves.







Un marché du cacao porteur







La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, fait face à plusieurs défis, notamment des petites exploitations sans moyens financiers, de faibles rendements dus à l'âge des arbres et aux conditions climatiques, et un besoin de création de valeur par la construction d'usines de broyage et de chocolateries. KKO International s'engage à relever ces défis et à promouvoir une industrie du cacao durable et innovante.