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KKO INTERNATIONAL : Signature d'un accord en vue de réaliser une opération stratégique structurante
information fournie par Boursorama CP 20/04/2026 à 08:00

KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) annonce la signature d’un protocole d’investissement en vue de la réalisation d’une augmentation de capital au profit du groupe espagnol Lacasa S.A.U. acteur européen reconnu de la confiserie et du chocolat. A l’issue de l’opération, Lacasa S.A.U. détiendra une participation significative au capital de la société.

Un partenaire industriel de premier plan

Le Groupe LACASA, fondé en 1852 à Jaca (Huesca) est l'un des premiers producteurs européens non seulement de chocolats, mais aussi de bonbons pour enfants, de nougats et de caramels. Suite à la politique d'expansion initiée par le Groupe dans les années 90, les produits de LACASA ont également une forte présence sur les marchés internationaux.

Cette opération majeure s’inscrit dans la continuité des relations commerciales existantes entre KKO INTERNATIONAL et Lacasa. Elle marque une étape décisive dans le rapprochement stratégique des deux groupes, et doit permettre à KKO INTERNATIONAL de poursuivre sereinement son développement.

L’entrée de Lacasa au capital vise ainsi à :

• consolider les fonds propres et renforcer la structure financière du Groupe,
• sécuriser les échéances à court terme de KKO INTERNATIONAL,
• accélérer le développement industriel et commercial,
• consolider les synergies amont-aval dans la filière cacao et chocolat.

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