KKO INTERNATIONAL - Poursuite du renforcement de la gouvernance

Paris, le 31 juillet 2025 à 19h00 – KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) annonce la cooptation de Caroline Ruellan en tant qu’administratrice indépendante par le Conseil d’Administration de KKO INTERNATIONAL. Conformément à l’article L.225-24 du Code de commerce, cette nomination sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.



Diplômée d’un Master of Laws de la Harvard Law School, docteur en droit privé de l’Université Panthéon-Assas, Caroline Ruellan débute sa carrière en qualité de professeur à l’université et à l’École des Mines de Paris.



Fondatrice de SONJ conseil, elle accompagne en France et à l'international des dirigeants de sociétés cotées et non cotées ainsi que des entreprises familiales en matière de stratégie de gouvernance et de relation actionnariale. Elle conseille également des dirigeants dans le cadre de transmission d’entreprise, de croissance et de transformation stratégique.

Elle est par ailleurs membre du conseil de surveillance d’Ardian France, membre de la Commission Consultative Épargnants de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), et préside le Cercle des Administrateurs (CdA), parrainé par l’INSEAD et The Wharton School.

Auditrice à l’IHEDN (majeur « Défense et sécurités économiques »), auteur d’un ouvrage de droit des affaires (dalloz), elle intervient régulièrement dans le débat public (l’Agéfi, BFM, Les Échos, Le Monde …) ainsi que dans le cadre de conférences et formations.