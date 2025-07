KKO INTERNATIONAL : Forte progression du chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 - Objectifs 2025 confirmés

KKO INTERNATIONAL (FR0013374667 – ALKKO – PEA-PME) annonce son chiffre d’affaires semestriel 2025 consolidé qui s’établit à 9,5 M€ contre 3,6 M€ l’année précédente, soit une hausse de 160 %. A mi-année, le chiffre d’affaires semestriel dépasse ainsi celui de l’ensemble de l’année 2024 et reflète la croissance continue de la production.



« Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre s’élève à 9,5 millions d’euros, en forte progression par rapport aux 3,6 millions enregistrés sur la même période en 2024. Cette croissance reflète la montée en puissance de notre outil industriel, notamment à travers SHOKKO, et la solidité de notre modèle intégré, de la plantation à la transformation. Ces résultats confirment la pertinence de notre stratégie et renforcent la visibilité de KKO International sur le marché du cacao transformé. Nous restons pleinement engagés à poursuivre cette dynamique et à créer de la valeur durable pour nos actionnaires. » a déclaré Rémy Allemane, Administrateur de KKO International.