KKO International crée une joint-venture cacao-chocolat en Côte d’Ivoire avec Lacasa

* KKO International signe accord avec groupe espagnol Lacasa visant création coentreprise entre Shokko et Lacasa pour développer production de produits finis chocolatés en Côte d’Ivoire. * Protocole d’investissement associé prévoit augmentation de capital de 4,68 millions EUR réservée à Lacasa, via émission de 46 800 000 actions à 0,10 EUR. * Opération donnerait à Lacasa 22,32 % du capital et des droits de vote, avec évolution de la gouvernance vers un conseil majoritairement composé de représentants Lacasa. * Mécanisme combine 2,2 millions EUR en numéraire, 2,48 millions EUR par compensation de créances détenues par Lacasa. * Lacasa recevrait 48 000 000 BSA exerçables entre 2026 et 2032 à 0,10 EUR, pour un apport potentiel supplémentaire de 4,8 millions EUR. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. KKO International SA published the original content used to generate this news brief on April 19, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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