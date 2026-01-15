Kinsale Capital Group obtient la note de 'surpondération' alors que Wells Fargo commence à le couvrir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 janvier -

** Wells Fargo commence à couvrir la société d'assurance spécialisée Kinsale Capital Group KNSL.N avec une note de "surpondération"

** Fixe un PT de 490 $, ce qui représente une hausse de 22,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite des perspectives de croissance supérieures grâce à de nouveaux produits, à l'avantage des marges et à des réserves prudentes

** KNSL a toujours surpassé le secteur de l'assurance dommages (P&C), affichant un ratio combiné statutaire moyen de 78,9 % depuis son introduction en bourse en 2016, soit plus de 20 points de mieux que le secteur

** La sous-performance de KNSL en 2025 crée un point d'entrée attrayant, avec des actions en baisse de 12,3% contre une baisse de 4,7% pour les pairs spécialisés et un gain de 8,7% pour le groupe P&C plus large

** Quatre des 13 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 9 comme "conservée"; leur prévision médiane est de 450 $ - LSEG

** A la dernière clôture, KNSL a baissé de 8,3% au cours des 12 derniers mois