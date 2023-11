Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kingfisher: prévisions annuelles abaissées avec la France information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Kingfisher a abaissé mercredi ses prévisions annuelles, invoquant principalement la faiblesse de la demande sur le marché français.



Le groupe britannique, propriétaire des enseignes B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt, dit ne plus prévoir qu'un bénéfice ajusté avant impôts de l'ordre de 560 millions de livres sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, contre 590 millions auparavant.



Son flux de trésorerie disponible est désormais attendu autour de 470 millions de livres sur l'exercice, et non plus au-dessus de 500 millions.



Pour son troisième trimestre fiscal, clos fin octobre, Kingfisher a fait état d'une baisse de 3,9% de ses ventes à données comparables en glissement annuel, du fait de performances 'moins bonnes que prévu' en France.



Dans l'Hexagone, ses ventes à périmètre comparable ont en effet chuté de 8,6% à un milliard de livres, là où les analystes de RBC tablaient sur 1,1 milliard environ.



Au Royaume-Uni et en Irlande, son premier marché, ses ventes ont augmenté de 1,1% pour atteindre 1,6 milliard de livres, conformément aux attentes de RBC.



La société a également manifesté son intention de mener à bien son nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 300 millions de livres.



Suite à cette publication, le titre Kingfisher perdait plus de 6% dans les premiers échanges mercredi matin, ce qui faisait basculer son score annuel dans le rouge (-6%) et valorisait l'entreprise à 4,3 milliards de livres.





