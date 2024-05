Kingfisher maintient ses objectifs après un 1T quasi stable

( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher, propriétaire en France de Castorama et de Brico Dépôt, a confirmé mardi ses prévisions annuelles, après l'annonce d'un chiffre d'affaires en très léger repli de 0,3% au premier trimestre.

Les ventes trimestrielles du propriétaire des marques Castorama, Brico Dépôt, B&Q et Screwfix - qui compte quelque 2.000 magasins dans huit pays, principalement au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Pologne - totalisent ainsi 3,26 milliards de livres, contre 3,27 milliards un an plus tôt, selon un communiqué.

"L'activité au premier trimestre a été conforme à nos attentes. Nos ventes ont continué de se montrer résilientes sur nos catégories +cœur d'activité+, en revanche, comme nous l'avions anticipé et en ligne avec le reste du marché, elles ont été faibles sur nos catégories +projet+", a résumé le directeur général Thierry Garnier.

Il indique qu'au Royaume-Uni, Kingfisher "a gagné des parts de marché significatives dans toutes ses enseignes" mais qu'en France, "bien que les ventes aient été meilleures qu'au quatrième trimestre, l'activité reflète la faiblesse globale du marché".

"Dans ce contexte, nous restons concentrés sur l'amélioration de notre productivité et sur la bonne maîtrise de nos coûts et de nos stocks. En France, nous poursuivons l'exécution de notre plan d'amélioration de la performance, après avoir mené à bien la simplification de l'organisation et la transition vers les nouvelles équipes de direction chez Castorama", souligne M. Garnier.

Fin mars, le groupe a annoncé un "plan de rentabilité" pour améliorer les performances de Castorama dans l'Hexagone, marché où ses ventes ont reculé de 5,9% l'an dernier, et de 8,1% au premier trimestre.

Le directeur général a indiqué que Kingfisher confirmait ses objectifs pour 2024-2025, soit un résultat net ajusté avant impôt à nouveau en baisse, "compris entre environ 490 et 550 millions de livres sterling", contre 568 millions sur le dernier exercice.