Kingfisher: dans le rouge après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Kingfisher perd 3% à Londres, après l'annonce par le distributeur d'articles de bricolage d'un chiffre d'affaires de 3,31 milliards de livres sterling pour son premier trimestre comptable (clos fin avril), en hausse de 1,6% en comparaison annuelle.



En données sous-jacentes et à taux de changes constants, les ventes du groupe -exploitant les enseignes B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt- ont augmenté de 2,2%, pénalisées par un effet calendaire sans lequel elles se sont accrues de 3,1%.



'Nous n'en sommes encore qu'au début de l'année et le moral des consommateurs reste mitigé sur nos marchés', reconnait son CEO Thierry Garnier, qui pointe cependant des gains de parts de marché dans toutes les régions clés.



Aussi, Kingfisher se dit confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir un profit avant impôt ajusté de l'ordre de 480 à 540 millions de livres et un free cash-flow d'environ 420 à 480 millions.





Valeurs associées KINGFISHER 287,800 GBX LSE -2,70%