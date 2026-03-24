Kingfisher-Bénéfice 2025 en hausse de 6% avec le marché britannique

Kingfisher KGF.L a annoncé mardi une hausse de 6% de son bénéfice annuel, la performance solide de ses activités au Royaume-Uni ayant compensé le ralentissement des marchés français et polonais.

Le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a déclaré prévoir une nouvelle hausse de ses bénéfices pour son exercice 2026/27.

(Rédigé par James Davey; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)