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Kingfisher-Bénéfice 2025 en hausse de 6% avec le marché britannique
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 08:21

Kingfisher KGF.L a annoncé mardi une hausse de 6% de son bénéfice annuel, la performance solide de ses activités au Royaume-Uni ayant compensé le ralentissement des marchés français et polonais.

Le groupe européen de bricolage, opérant en France sous les enseignes Castorama et Brico Dépôt, a déclaré prévoir une nouvelle hausse de ses bénéfices pour son exercice 2026/27.

(Rédigé par James Davey; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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