Kinder Morgan progresse après un bénéfice au T4 supérieur aux attentes

22 janvier - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Kinder Morgan KMI.N augmentent de 1,2 % à 28,30 $ avant le marché ** KMI dépasse les attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre , aidé par des volumes plus élevés de gaz naturel transporté par ses pipelines

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 39 cents, dépassant les estimations des analystes de 37 cents - données LSEG

** TD Cowen augmente son objectif de cours de 34 $ à 35 $ et réitère sa recommandation d'achat; souligne que KMI met l'accent sur la croissance liée au GNL plutôt que sur la charge des centres de données

** Il est indiqué que le GNL est le moteur le plus important et le plus certain de la croissance de la demande de gaz aux États-Unis jusqu'en 2030

** A la dernière clôture, KMI a progressé de près de 4 % depuis le début de l'année