Kinder Morgan optimiste sur ses perspectives 2026
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:43
Sur l'ensemble de l'exercice 2025, le bénéfice net attribuable s'élève à 3,05 MdsUSD, soit une augmentation de 17%. L'Ebitda ajusté a crû de 7%, à 8,39 MdsUSD.
"Au cours du quatrième trimestre, nous avons continué à autofinancer des projets d'investissement de haute qualité tout en générant un flux de trésorerie opérationnel de 1,7 MdUSD et un flux de trésorerie disponible (FCF) après dépenses d'investissement de 900 MUSD, soit des hausses respectives de 12 et 18% par rapport à la même période l'an dernier. Notre bilan reste sain, puisque nous avons terminé le trimestre avec un ratio dette nette / Ebitda ajusté de 3,8 fois", a expliqué Kim Dang, directeur générale de Kinder Morgan.
Côté perspectives, Kinder Morgan vise une stabilité de son bénéfice net attribuable à 3,1 MdsUSD pour l'exercice 2026. L'Ebitda est attendu en hausse de 2,6%, à 8,6 MdsUSD.
Le groupe fait savoir aussi que la demande totale de gaz naturel devrait augmenter de 17% d'ici 2030, tirée principalement par les exportations de GNL (Gaz Naturel Liquéfié).
Il détient des contrats à long terme pour acheminer 8 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel vers les terminaux de GNL. Ce volume devrait passer à 12 milliards d'ici la fin de l'année 2028.
L'entreprise étudie activement des opportunités représentant plus de 10 milliards de pieds cubes par jour pour approvisionner le secteur de la production d'électricité à partir de gaz naturel.
