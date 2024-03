Kimberly-Clark réorganise ses activités, charge estimée à 1,5 milliard d'ici fin 2026

( AFP / FEDERICO PARRA )

Le groupe américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark a annoncé mercredi la réorganisation de ses activités, avec une réduction de son personnel, pour un coût estimé à environ 1,5 milliard de dollars avant impôts d'ici fin 2026.

Le fabricant des Kleenex a adopté une "initiative de transformation mondiale" visant à "se concentrer sur la croissance et la réduction des coûts structurels", a-t-il expliqué dans une déclaration auprès du gendarme de la Bourse américaine (SEC).

Cette réorganisation vise à créer trois nouvelles branches pour, assure-t-il, améliorer son efficacité en termes de coûts de fonctionnement et pour "optimiser" sa chaîne mondiale d'approvisionnement.

Ces trois branches, qui devraient être mises en place d'ici fin 2024 pour une économie attendue de 200 millions de dollars dans les prochaines années, seront: Amérique du Nord, Produits d'hygiène personnelle (IPC, bébés et enfants, produits féminins, adultes) et Produits pour la famille et professionnels (IFP, mouchoirs en papier notamment).

Le groupe vise plus de 3 milliards de dollars d'économies de productivité brute, a-t-il précisé dans un communiqué.

Certaines mesures pour atteindre cet objectif ont été engagées dès le premier trimestre de l'exercice en cours et la réorganisation devrait être finalisée au 31 décembre 2026.

Elles devraient se traduire par une charge avant impôts de 1,5 milliard de dollars, en cumul sur toute la période.

Le coût financier devrait avoisiner la moitié de cette somme, sous forme de compensations du fait d'une réduction du personnel dont l'ampleur n'est pas précisée à ce stade.

Les charges non financières consisteront principalement en dépréciations d'actifs, a souligné le groupe.

Il a confirmé ses objectifs financiers pour 2024, divulgués le 24 janvier lors de la présentation de ses résultats annuels 2023: une croissance organique de son chiffre d'affaires allant jusqu'à 5% et une hausse d'environ 10% à taux de change constants pour son résultat opérationnel et son bénéfice par action.

Vers 19H30 GMT, l'action Kimberly-Clark progressait de 0,60%.