Kimberly-Clark: plus forte croissance des ventes en volumes en cinq ans information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 14:18









(Zonebourse.com) - Kimberly-Clark a déclaré vendredi avoir enregistré au deuxième trimestre la plus forte croissance de ses ventes en volumes en cinq ans et revu à la hausse, dans la foulée, ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.



Le groupe américain de produits de grande consommation, connu pour ses marques Huggies, Kleenex, Scott, Kotex et Cottonelle, dit avoir généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, en baisse de 1,6% en données publiées du fait de l'effet de cessions et des variations de taux de change.



En données organiques, la croissance de l'activité atteint toutefois 3,9%, avec une croissance des volumes qui s'est établie à 5%.



Le bénéfice net a reculé à 509 millions de dollars, soit 1,53 dollar par action, contre 544 millions (1,61 dollar/titre) un an plus tôt.



En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,92 dollar, bien au-delà du consensus établi à 1,67 dollar.



Pour l'ensemble de l'exercice, Kimberly-Clark dit désormais s'attendre à une croissance organique des ventes supérieure à la croissance moyenne pondérée des catégories et des pays dan lesquels il est présent, et qui est actuellement d'environ 2%.



La société prévoit par ailleurs que son bénéfice opérationnel ajusté augmentera en 2025 à un rythme faible à moyen (entre 1% et 5%) à taux de changes constants par rapport à l'année précédente.



En cotations avant-Bourse à Wall Street, l'action montait de plus de 4% suite à ces annonces.







Valeurs associées KIMBERLY-CLARK 124,6200 USD NASDAQ 0,00%