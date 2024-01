Kimberly-Clark en-dessous des attentes au 4e trimestre

( AFP / FEDERICO PARRA )

Le groupe américain de produits d'hygiène Kimberly-Clark a publié mercredi des résultats en dessous des attentes au quatrième trimestre, affecté par des taux de change défavorables et malgré des ventes plus élevées qu'anticipé.

"Nous avons connu une fin d'année 2023 solide, avec une forte croissance organique ainsi qu'un redressement en matière de coûts et des résultats supérieurs à nos attentes initiales", a souligné Mike Hsu, patron du fabricant des couches Huggies, des mouchoirs Kleenex et du papier toilette Scott, cité dans un communiqué.

Selon lui, le quatrième trimestre a offert une dynamique tant au niveau de la croissance des volumes que du "mix produits" (montée en gamme) et des prix, en particulier dans la branche des produits d'hygiène aux particuliers.

"Nous avons confiance dans le fait que cette phase de redressement des coûts et de stabilisation de la chaîne d'approvisionnement sont derrière nous", a-t-il indiqué.

Entre octobre et décembre, le chiffre d'affaires a atteint 4,97 milliards de dollars, restant stable sur un an. La hausse des prix et des volumes a été grevée par des effets de change défavorables et par la sortie de certaines activités, en particulier au Brésil.

Ces effets de change ont affecté le résultat opérationnel à hauteur de 170 millions de dollars, soit une baisse de 6% à 670 millions, a relevé le groupe, dont le bénéfice net est resté stable à 509 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — référence pour les marchés —, le bénéfice net ressort à 1,51 dollar quand le consensus attendait 1,53 dollar.

Le groupe a expliqué avoir souffert dans les économies ayant inflation et impôts élevés.

Sur l'ensemble de l'année, il a dégagé un chiffre d'affaires de 20,43 milliards (+1%) et un bénéfice net de 1,76 milliard (-9%), du fait notamment d'une charge pour dépréciation d'actifs.

Les ventes annuelles ont progressé à données comparables dans toutes les zones géographiques ainsi que dans les trois branches d'activités de Kimberly-Clark.

Sur la lancée de son quatrième trimestre, le groupe table pour 2024 sur une hausse jusqu'à 5% de ses ventes proforma et autour de 10% à changes constants pour son résultat opérationnel et son bénéfice par action.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Kimberly-Clark reculait de 4,56%.