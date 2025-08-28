Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales adulterées, selon le ministère de la Justice des États-Unis

Kimberly-Clark Corp KMB.O a accepté de payer jusqu'à 40,4 millions de dollars pour résoudre une accusation criminelle liée à la vente de blouses chirurgicales MicroCool adulterées, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice.