Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales adulterées, selon le ministère de la Justice des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Kimberly-Clark Corp KMB.O a accepté de payer jusqu'à 40,4 millions de dollars pour résoudre une accusation criminelle liée à la vente de blouses chirurgicales MicroCool adulterées, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer