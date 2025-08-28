 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kimberly-Clark doit payer jusqu'à 40 millions de dollars pour la vente de blouses chirurgicales adulterées, selon le ministère de la Justice des États-Unis
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 19:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kimberly-Clark Corp KMB.O a accepté de payer jusqu'à 40,4 millions de dollars pour résoudre une accusation criminelle liée à la vente de blouses chirurgicales MicroCool adulterées, a déclaré jeudi le ministère américain de la Justice.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

