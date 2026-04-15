Kimberly-Clark conserve Urdaneta comme directeur financier de l'entreprise fusionnée après l'opération Kenvue, d'une valeur de 40 milliards de dollars

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Kimberly-Clark KMB.O a déclaré mercredi que son directeur financier, Nelson Urdaneta, deviendrait le directeur financier de la société combinée qu'elle créera après avoir finalisé l'acquisition du fabricant de Tylenol Kenvue pour un montant de 40 milliards de dollars.

L'opération, annoncée en novembre, devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

* La nouvelle entité fonctionnera avec quatre secteurs d'activité: Amérique du Nord, Asia Pacific Focus Markets, Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA), et Enterprise Markets, chacun dirigé par des présidents régionaux.

* Russ Torres occupera le poste de président du groupe et de directeur de l'exploitation, tandis que d'autres postes de direction seront occupés par le directeur de la croissance, le directeur de la recherche et du développement et le directeur de la chaîne d'approvisionnement.

* Kimberly-Clark a déclaré que plus de 30 équipes travaillant sur l'intégration ont identifié des opportunités de croissance de l'activité et de réduction des coûts.

* L'acquisition de l'ancienne unité Johnson & Johnson

JNJ.N , la plus importante opération jamais réalisée par Kimberly-Clark, devrait donner naissance à un géant mondial de la santé et du bien-être dont le chiffre d'affaires annuel s'élèvera à environ 32 milliards de dollars et qui élargira le champ d'action de l'entreprise dans le domaine de la santé grand public et des soins personnels.

* Une fois la transaction conclue, le directeur général de Kimberly-Clark, Mike Hsu, devrait prendre la tête de l'entreprise combinée et en devenir le président, avait-on déclaré au moment de l'opération.