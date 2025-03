Kiev et Moscou vont cesser les hostilités en mer Noire

(AOF) - Les Etats-Unis, la Russie et l'Ukraine ont convenu d'assurer la sécurité de la navigation, d'éliminer le recours à la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux à des fins militaires en mer Noire, a indiqué la Maison Blanche. Washington contribuera par ailleurs " à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour les exportations de produits agricoles et d'engrais, à réduire les coûts de l'assurance maritime et à améliorer l'accès aux ports et aux systèmes de paiement pour ces transactions ".

Les trois parties ont également convenu d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'accord visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques de la Russie et de l'Ukraine.