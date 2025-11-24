Keysight progresse grâce à des perspectives optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements électroniques Keysight KEYS.N sont en hausse de 13,7 % à 202,10 $ après la cloche.

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 se situe entre 1,53 et 1,55 milliard de dollars, contre 1,43 milliard de dollars estimés par les analystes, selon les données de LSEG.

** Le bénéfice ajusté du premier trimestre 2026 devrait se situer entre 1,95 et 2,01 dollars par action, le point médian étant supérieur aux estimations de 1,83 dollars par action, selon les données de LSEG.

** Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 1,91 $ par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,83 $.

** Le chiffre d'affaires de l'unité des solutions de communication de la société a augmenté de 11 % pour atteindre 990 millions de dollars au cours du trimestre rapporté.

** L'action est en hausse de 10,6 % depuis le début de l'année.