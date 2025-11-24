Keysight dépasse ses prévisions trimestrielles grâce à la forte demande des centres de données d'IA

Le fabricant d'équipements électroniques Keysight Technologies KEYS.N a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street lundi, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 13% dans les échanges après bourse.

Keysight, qui fournit des logiciels de conception, de test et de simulation électroniques, a connu une croissance tirée par la demande soutenue de ses produits par les centres de données qui se développent pour prendre en charge les charges de travail de l'IA.

Ses produits comprennent notamment des oscilloscopes, des analyseurs de protocole et des multimètres numériques.

La société basée à Santa Rosa, en Californie, prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,53 et 1,55 milliard de dollars, et un bénéfice ajusté d'environ 1,95 à 2,01 dollars par action.

Ces prévisions sont supérieures aux estimations moyennes des analystes, qui tablent sur un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars et un bénéfice ajusté de 1,83 dollar par action, selon les estimations des analystes compilées par LSEG.

La société, qui a été séparée d'Agilent Technologies A.N en 2014, a également battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre, aidée par la forte performance de son unité de solutions de communication.

Le chiffre d'affaires de cette unité a augmenté de 11 % pour atteindre 990 millions de dollars, contre 894 millions de dollars un an plus tôt, grâce à des investissements continus dans l'infrastructure des centres de données d'IA, les applications de réseaux non terrestres et la modernisation de la défense.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,42 milliard de dollars au quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,38 milliard de dollars.

Son bénéfice ajusté par action pour le trimestre clos le 31 octobre s'est élevé à 1,91 $, dépassant les estimations des analystes de 1,83 $.