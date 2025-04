Keyrus va céder ses activités Life Science

(AOF) - Keyrus est entré dans une phase finale de négociation pour la cession de ses activités Life Science CRO (recherche externalisée à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique) au groupe Astek. L'objectif du spécialiste du conseil en technologies et management et en intelligence artificielle est de recentrer ses efforts et renforcer sa position sur son cœur de métier.

