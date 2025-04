KEYRUS : Résultats Annuels 2024

Chiffre d'affaires : 354,6 M€ -4,3% (croissance organique* -3,9%)

Résultat opérationnel courant : 15,0 M€

Résultat opérationnel : 8,0 M€

Résultat net : 0,3 M€

En millions d'euros 2024 2023 Chiffre d'affaires 354,6 370,3 Résultat opérationnel courant 15,0 17,7 Résultat opérationnel 8,0 13,3 Résultat net 0,3 3,7 Résultat net (Part du Groupe) 0,8 3,5

Levallois-Perret, le 24 avril 2025 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 24 avril 2025 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2024.

Performance opérationnelle 2024

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 354,6M€ pour l'exercice 2024, en baisse de 4,3% par rapport à l'exercice 2023 (-3,9% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes décroît de 8,7% et celui du segment Mid-Market croît de 10,4%.

La baisse du chiffre d'affaires des activités Grands Comptes , en régression de 24,7M€ (-8,2% de baisse organique), s'explique par un ralentissement sensible de la demande dans l'ensemble des régions, résultat de l'arrêt, du report ou de la suspension de nombreux projets en raison d'incertitudes économiques majeures.

Malgré ce contexte tendu, le Groupe réalise de belles performances sur la zone MEA (+13,8%) et ses activités EPM (+25,8%). Par ailleurs, les activités Life Science poursuivent leur redressement en affichant une croissance de 16,3%.

Les activités Mid-Market , représentées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 10,4% au cours de l'exercice 2024.

Le revenu annuel récurrent de l'activité continue de progresser (59,0% du chiffre d'affaires contre 57,0% en 2023), confirmant la solidité du « Business Model » d'Absys cyborg, portée par ses offres fondatrices et l'accélération de ses offres innovantes.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 15,0M€ contre 17,7M€ en 2023.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 8,0M€ et 0,8M€ contre 13,3M€ et 3,5M€ en 2023.

Le résultat financier s'élève à -7,5M€ contre -6,4M€ au titre de l'exercice 2023. Il est essentiellement constitué du coût de l'endettement net, stable à -5,9 M€. Le résultat financier intègre également des pertes de change nettes de 1,3M€ et un ajustement à la baisse de la juste valeur de la filiale israélienne Rivery Technologies de 0,5M€.

La trésorerie nette** du Groupe s'établit à 46,3M€ contre 52,8M€ à la fin de l'exercice 2023.

La dette financière nette du Groupe a diminué et représente 34,3M€ au 31 décembre 2024 contre 36,3M€ un an auparavant. Cette baisse de 2,0M€ s'explique principalement par celle du besoin en fonds de roulement du groupe et le niveau limité des investissements.

Au 31 décembre 2024, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficulté de financement, et le Groupe respecte ses « covenants » bancaires.

Sur le plan réglementaire, le Groupe a poursuivi sa mise en conformité avec les nouvelles exigences européennes en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE/ESG). Sous la supervision de son comité exécutif, une gouvernance dédiée a été constituée, réunissant la Direction ESG et les Directions clés du Groupe afin d'assurer un pilotage des politiques globales sur les trois piliers environnemental, sociétal et gouvernance.

Keyrus a obtenu en septembre 2024 la médaille d'argent Ecovadis avec une note de 68/100, plaçant ainsi le Groupe dans le top 15% des entreprises évaluées par Ecovadis, spécialiste de la notation des entreprises en matière de maturité de leurs politiques ESG. Cette progression de 17 points par rapport à la précédente évaluation de Keyrus est le fruit d'un élan significatif impulsé par la Direction du Groupe.

Du fait des décisions récentes au niveau Européen, en cours de transposition par le Parlement français en avril 2025, la mise en œuvre du nouveau Reporting CSRD devrait être décalée de deux années et serait donc effective en 2028.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En millions d'euros 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Chiffre d'affaires 259,6 284,3 95,0 86,0 354,6 370,3 Résultat opérationnel courant 9,0 11,3 5,9 6,4 15,0 17,7 Résultat opérationnel 2,8 7,5 5,2 5,8 8,0 13,3

Perspectives

Les élections américaines ont amené une dimension d'instabilité supplémentaire au pilotage de nos activités Grands Comptes avec un nombre de clients impactés en constante augmentation sur la zone Amérique du Nord depuis le début d'année.

Nous constatons également des actions de clients d'autres géographies visant à préserver leurs moyens financiers à court terme.

Dans ce contexte, la conduite de nos activités reste très prudente tout en poursuivant nos investissements stratégiques pour soutenir notre développement et renforcer notre position sur notre cœur de métier de spécialiste de la Donnée, de l'IA et du Digital. A cet égard, le Groupe Keyrus a annoncé le 16 avril dernier être entré en négociation exclusive avec le groupe Astek afin de céder ses activités Life Science CRO.

Notre segment Mid-Market devrait être de nouveau soutenu par la croissance de la part de nos revenus récurrents. Nous poursuivrons nos investissements dans nos offres d'édition, dans nos partenariats stratégiques SaaS et dans nos services à forte valeur ajoutée afin de renforcer notre position de leader en France.

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2023) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici l'exercice 2024). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2024, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2023 publié au chiffre d'affaires 2023 organique se présentent comme suit :

M Euros Montants 12 mois Publié 2023 370,3 Effets Périmètre GC 0,8 Effets Périmètre MM - Variations Taux de Change (2,2) 12 mois Organique 2023 368,9

** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires

