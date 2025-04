KEYRUS : Le Groupe Keyrus entre en négociation exclusive avec le Groupe Astek afin de céder ses activités Life Sciences CRO

Levallois-Perret (France) - 16 a vril 2025 : Le groupe Keyrus annonce son entrée dans une phase finale de négociation afin de céder l'intégralité de ses activités Life Science CRO (recherche externalisée à l'industrie pharmaceutique et biotechnologique) au groupe Astek .

Keyrus, acteur international du conseil en technologies et management, en data et en intelligence artificielle, annonce la négociation finale de la cession de ses activités Life Science CRO (Contract Research Organisation) dans le cadre de sa stratégie visant à se concentrer sur son cœur de métier.

"Cette décision reflète notre volonté de recentrer nos efforts et de renforcer notre position sur notre cœur de métier de spécialiste de la donnée, de l'IA et du digital. Keyrus a développé une proposition de valeur forte dans le domaine de la CRO, en France, Belgique, Canada et Etats-Unis, sur laquelle le Groupe Astek pourra s'appuyer le cas échéant pour poursuivre sa stratégie de consolidation dans ce secteur." déclare Eric Cohen , Fondateur et Chairman du Groupe Keyrus .

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, Keyrus a pour mission de donner du sens aux données, en révélant toute leur portée, notamment sous un angle humain.

Parce que ce ne sont pas tant les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous pouvons développer en les apprivoisant vraiment, nous nous efforçons constamment de comprendre les objectifs que nos clients souhaitent atteindre. Nous explorons et mesurons les comportements, nous les comprenons et les traduisons en un résultat concret. Nous donnons un sens aux réalités que les données portent afin d'aider nos clients à prendre des décisions plus efficaces.

Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer les expériences, affiner la compréhension du quotidien et prendre les meilleures décisions.

Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

. Automatisation et intelligence artificielle

. Expérience numérique centrée sur l'humain

. Mise en œuvre des données et des analyses

. Cloud et sécurité

. Transformation et innovation

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3 200 collaborateurs et présent dans 28 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 - Reuters: KEYR.PA - Bloomberg: ALKEY: FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

CONTACTS

KEYRUS

Karim.mulard-benjelloun@keyrus.com

contact-keyrus@keyrus.com