Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Keyrus: croissance de 5,2% du chiffre d'affaires information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 370,3 ME pour l'exercice 2023, en croissance de 5,2% par rapport à l'exercice 2022 (+1,6% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes progresse de 2,9% et celui du segment Mid-Market est en hausse de 14,0%.



La progression des activités Grands Comptes, en hausse de 7,9ME (-1,3% de baisse organique), est réalisée essentiellement par croissance externe.



Les activités Mid-Market, représentées par la filiale du Groupe Absys Cyborg, affichent une croissance organique de 12,9% au cours de l'exercice 2023. Le revenu récurrent de l'activité représente plus de la moitié du chiffre d'affaires (57,0% contre 53,9% en 2022).



Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 17,7ME contre 16,1ME en 2022.



Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 13,3ME et 3,5ME contre 11,6ME et 3,8ME en 2022.





Valeurs associées KEYRUS Euronext Paris -0.29%