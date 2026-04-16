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KeyCorp progresse après une hausse des bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril - ** Les actions de la banque américaine KeyCorp

KEY.N ont augmenté d'environ 2% à 21,94 dollars

** Les bénéfices de la société augmentent au 1er trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et des frais plus élevés de banque d'investissement

** Le bénéfice ajusté des activités poursuivies au 1er trimestre s'élève à 486 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre 370 millions de dollars, soit 33 cents par action, il y a un an

** Le revenu net d'intérêts augmente de 11,3 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars

** Les frais de banque d'investissement et de placement de la dette augmentent de 12,6 % pour atteindre 197 millions de dollars au cours du trimestre

** Le total des prêts trimestriels augmente de plus de 3 % pour atteindre 107,7 milliards de dollars

** Actions en hausse de 6 % depuis le début de l'année

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KEYCORP
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