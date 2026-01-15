KeyBanc rétrograde Rocket Lab à "pondération sectorielle" ; les actions baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 janvier - ** Les actions de la société spatiale Rocket Lab RKLB.O en baisse de 2,2 % à 89,81 $ en pré-marché
** La maison de courtage KeyBanc rétrograde RKLB de "surpondération" à "pondération sectorielle", déclarant qu'"une myriade de catalyseurs de croissance agressifs et pluriannuels se sont concrétisés et sont maintenant généralement bien connus/acceptés"
** La société de courtage continue de considérer RKLB comme l'une des "sociétés de la plus haute qualité" dans le secteur de l'espace; ajoute que le profil risque/récompense pour RKLB semble équilibré à court et à moyen terme
** Onze des 17 sociétés de courtage recommandent une note d'au moins "acheter", les autres étant à "conserver"; le titre a un PT médian de 72 $, selon les données compilées par le LSEG
** RKLB a augmenté de ~174% en 2025
