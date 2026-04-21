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Keurig et Nestlé prolongent leur accord de distribution des produits Starbucks
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O et Nestlé USA ont déclaré lundi qu'ils ont élargi un partenariat qui comprend la fabrication et la distribution de produits de café de marque Starbucks aux États-Unis et au Canada.

L'accord prolonge un accord conclu pour la première fois en 2020 pour produire et vendre du café emballé de la marque Starbucks (K-Cup pods) aux États-Unis et au Canada. Les entreprises prévoient de renforcer la distribution au sein du système d'infusion Keurig, les machines à café à usage unique présentes dans les ménages et les entreprises de la région.

Nestlé NESN.S , qui a acquis en août 2018 les droits de commercialisation et de distribution des produits Starbucks

SBUX.O à l'échelle mondiale en dehors des cafés de la chaîne, s'occupe de la distribution dans le circuit de détail.

Les grains de café arabica sont approvisionnés et torréfiés par Starbucks.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été divulguées.

Keurig a annoncé l'année dernière un rachat pour 18 milliards de dollars de son concurrent JDE Peet's.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KEURIG DR PEPPER
26,3250 USD NASDAQ -0,66%
NESTLE
75,360 CHF Swiss EBS Stocks -1,88%
STARBUCKS
97,0050 USD NASDAQ -1,97%
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